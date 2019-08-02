طارق يحيى مدربًا مؤقتًا للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، تعيين طارق يحيى كمدرب مؤقت للفريق الاول لكرة القدم بالنادي .
ويأتي هذا القرار عقب إقالة خالدجلال المدير الفني السابق بعد مباراة القمة الأخيرة، ولبدء الاستعداد للمباراة المرتقبة امام ديكاديها الصومالي بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل .
ومن المنتظر أن يستمر مخطط الأحمال انطونيو مع طارق يحيي في الجهاز الفني المؤقت انتظاراً للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة .
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