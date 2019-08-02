طارق يحيى مدربًا مؤقتًا للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، تعيين طارق يحيى كمدرب مؤقت للفريق الاول لكرة القدم بالنادي .

ويأتي هذا القرار عقب إقالة خالد

جلال المدير الفني السابق بعد مباراة القمة الأخيرة، ولبدء الاستعداد للمباراة المرتقبة امام ديكاديها الصومالي بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل .

ومن المنتظر أن يستمر مخطط الأحمال انطونيو مع طارق يحيي في الجهاز الفني المؤقت انتظاراً للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة .