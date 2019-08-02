رياضة | شطة يكشف سر تأخر قيد أوناجم في قائمة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة يكشف سر تأخر قيد أوناجم في قائمة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد عبد المنعم شطة المدير التنفيذي السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن سر تأخر قيد محمد أوناجم في القائمة الافريقية للزمالك والمشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا.

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وأكمل شطة في تصريحات خاصة "أوناجم كان مقيد على قائمة الوداد المغربي وكان من الصعب قيده في قائمة الزمالك قبل رفع إسمه من قائمة الوداد".

وأكمل "الزمالك لم يتمكن من قيد اللاعب يوم الأربعاء الماضي لهذا السبب ومع إنهاء الأمر بالأمس والتواصل مع الكاف والوداد المغربي أعلنوا عن قيده بعد حذف إسمه".