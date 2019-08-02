رياضة | صفقة من العيار الثقيل في طريقها إلى الهلال

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أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى سعي إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى التعاقد مع اللاعب الإيكوادوري خوان كازاريس من صفوف أتليتكو مينيرو البرازيلي.

وكشفت شبكة "UOL" أن الهلال عرض على إدارة أتليتكو مينيروم، ضم النجم الإيكوادوري مقابل 4 ملايين يورو، وشراء 50 % من قيمة عقده، إلا أن النادي البرازيلي رفض العرض.

وستقدم إدارة نادي الهلال عرض جديد مغري للفريق البرازيلي للحصول على خدمات اللاعب.

وكان كازاريس "27 عامل" قد انضم إلى صفوف أتلتيكو منيرو، في يناير 2016، حيث شارك في 109 مباريات، سجل خلالها 28 هدفًا، وصنع 21 هدفا آخرين.