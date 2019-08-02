رياضة | تعرف على الجهاز المعاون لطارق يحيى في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الجهاز المعاون لطارق يحيى في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن انضمام أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام بالجهاز الفني المؤقت بقيادة طارق يحيى، كما سيتواجد أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى.

وكان مجلس الزمالك قرر تكليف طارق يحيى بتولي منصب المدير الفني مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك في الفترة الحالية لمباراة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري.