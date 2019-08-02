رياضة | خبر سار لجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الثنائي تيبوا كورتوا ، حارس مرمى ريال مدريد ، وزميله الصربي لوكا يوفيتش ، مهاجم الفريق ، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهم خلال معسكر الفريق الودي ، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الثنائي شارك في المران الجماعي ليزف خبرا سارا لمدرب الفريق الفرنسي زيدان والذي أبدى قلقه من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق.

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وتابعت الصحيفة ، وشارك في المران أيضا كل من كاسيميرو ، ميليتاو ، جيمس رودريجيز الذين شاركوا بالفعل مع المجموعة بعد عودتهم من العطلة.

ويواصل أسينسيو و ميندي وإبراهيم دياز عمليات التعافي من الإصابة .