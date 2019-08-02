رياضة | عاجل.. طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الاول، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال.
وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك جلسة ستعقد اليوم مع طارق يحيي لتحديد مساعديه قبل بدء المهمة رسمياً، مشيرًا إلى وجود هذا الجهاز بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدر اجنبي.
يذكر ان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد اعلن في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للفريق، عقب تعرض الابيض للهزيمة من الأهلي بهدف نظيف، في ختام بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.