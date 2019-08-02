رياضة | عاجل.. طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الاول، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك جلسة ستعقد اليوم مع طارق يحيي لتحديد مساعديه قبل بدء المهمة رسمياً، مشيرًا إلى وجود هذا الجهاز بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدر اجنبي.