رياضة | راحة ٤٨ ساعة للاعبي سيراميكا كليوباترا .. والفريق يستأنف تدريباته الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة ٤٨ ساعة للاعبي سيراميكا كليوباترا .. والفريق يستأنف تدريباته الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين بعد انتهاء معسكر الإسماعيلية.

وكان الفريق دخل معسكرا مغلقا لمدة 13 يوما في محافظة الإسماعيلية، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية، انتهت الأولى بالتعادل بهدفين أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، والثانية بالتعادل بهدف أمام فريق الباطن السعودي، ثم التعادل السلبي أمام منتخب السودان الأوليمبي مساء أمس.