رياضة | رسميا.. باكستر يرحل عن جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. باكستر يرحل عن جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ستيورات باكستر المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، استقالته من منصبه الفني بسبب تعرضه للإصابة بالسرطان.

وقال باكستر في مؤتمر صحفي اليوم، "قبل مباراة ليبيا بأسبوع واحد في آخر جولة بتصفيات كأس أمم أفريقيا علمت من الطبيب أنني مصاب بالسرطان وقررت عدم الإفصاح عن ذلك إلا بعد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع جنوب أفريقيا".