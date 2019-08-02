رياضة | الشرقية للدخان يتعاقد مع حارس جمهورية شبين لموسمين

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان على توقيع مجموعة لاعبين جدد، لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن فريق الدخان حصل على توقيع محمود عاطف حارس مرمى جمهورية شبين السابق.

وقام عاطف بالتوقيع للدخان لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، عقب إنتهاء تعاقدة مع الفريق المنوفي.

وسبق للحارس الإنضمام للسكة الحديد، قبل التوقيع لجمهورية شبين لمدة موسمين، ليستقر على التعاقد مع فريق الدخان.