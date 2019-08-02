رياضة | ‏رسمياً.. تركي آل الشيخ مالكاً لنادي ألميريا الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. تركي آل الشيخ مالكاً لنادي ألميريا الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصبح المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية مالكا لنادي ألميريا الإسباني.
وقام النادي الإسباني بنشر صورة للمستشار تركي أل الشيخ بقميص النادي بعدما أصبح المالك الجديد للنادي.
وتمت عملية بيع النادي إلى أل الشيخ في حضور ألفونسو جارسيا رئيس النادي السابق طوال ١٦ عاما.
وكشفت تقارير صحفية بأن قيمة بيع النادي لأل الشيخ تقدر بـ٢٠ مليون يورو.