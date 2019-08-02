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رياضة | ‏رسمياً.. تركي آل الشيخ مالكاً لنادي ألميريا الإسباني

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‫أصبح المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية مالكا لنادي ألميريا الإسباني.‬

‫وقام النادي الإسباني بنشر صورة للمستشار تركي أل الشيخ بقميص النادي بعدما أصبح المالك الجديد للنادي.‬

‫وتمت عملية بيع النادي إلى أل الشيخ في حضور ألفونسو جارسيا رئيس النادي السابق طوال ١٦ عاما.‬

وكشفت تقارير صحفية بأن قيمة بيع النادي لأل الشيخ تقدر بـ٢٠ مليون يورو.

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