رياضة | أولاري الغيني في صفوف الرجاء المطروحي رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولاري الغيني في صفوف الرجاء المطروحي رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع المهاجم الغيني موسي أولاري لاعب الصقور السعودي في صفقة انتقال حر.

وتعاقد الفريق المطروحي مع اللاعب بعد ظهوره بشكل مرضي في المباريات الودية للفريق وأخرها مباراة حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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يذكر أن الرجاء قد نجح في التعاقد مع محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، ومحمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش، وإبراهيم عيسي حارس النصر القاهري.

ويواصل الفريق المطروحي إستعدادته لدوري القسم الثاني وخاض عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز للإستعداد بقوة وتحقيق طموح جماهيره بالعودة للدوري الممتاز مرة أخري.