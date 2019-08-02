شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يُعلن تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا للزمالك بشكل مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن رئيس نادي الزمالك اسناد مهمة المدير الفني لنادي الزمالك لطارق يحيى بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال رئيس الزمالك أن الجهاز سيتكون من طارق يحيى وأيمن عبد العزيز وأيمن طاهر بصفة مؤقتة .

وتأتي هذه الخطوة قبل التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

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