شكرا لقرائتكم الصفقة رقم 11.. الزمالك ينهى إجراءات ضم إمام عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أنهى مسئولو نادي الزمالك الصفقة رقم 11 في الميركاتو الصيفي الجاري لصالح القلعة البيضاء، وذلك بانضمام إمام عاشور لاعب حرس الحدود إلى قلعة ميت عقبة.

وكشف طارق العشري عن أن صفقة إمام عاشور تم الاتفاق عليها فى ساعة متأخرة من مساء امس الخميس واللاعب غادر معسكر الحدود صباح اليوم متوجها الى القاهرة لإتمام اجراءات توقيعه للأبيض.

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وأكد العشرى أن إمام عاشور موهبة جيدة واتمني له التوفيق فى مستقبله مع نادى الزمالك.

كان الزمالك قد وعد إمام عاشور بعد ضم الصفقات الجديدة للفريق خلال الفترة الأخيرة بأنه سيتم الحديث مجددا مع ناديه حول ضمه ولكن وفقا للسقف المالى المحدد للصفقة وهو ما حدث، وأوضح مصدر بقلعة ميت عقبة إن الأمور تسير بشكل جيد ويتبقى إنهاء الأمور الرسمية الخاصة بالصفقة من أجل الإعلان عن إتمامها.