شكرا لقرائتكم الأهلي يحتفل بعيد ميلاد حسن حمدي الـ70... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي بعيد ميلاد حسن حمدى، نجم القلعة الحمراء ورئيس النادى الأسبق الـ70. Advertisements ونشرت صفحة الأهلي صورة لـ حسن حمدى وعلقت عليسها قائلة، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد رئيس النادى الأسبق وأحد رموزه الأوفياء كابتن حسن حمدى.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد". ولد حسن حمدي في 2 أغسطس عام 1949، ولعب فى صفوف الأهلي كمدافع ولاعب فى خط الوسط فى الفترة بين 1960، 1970. يعد حسن حمدي أحد نجوم الدفاع في القلعة الحمراء وأول من حمل لقب وزير الدفاع، كما تولى رئاسة النادى الأهلي مطلع الألفية وتحديداً مذن عام 2002 على 2014 ليحقق العديد من الإنجازات، وأبرزها تتويج الأهلي ببطولة الدورى الممتاز 8 مرات على التوالى: 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، بالإضافة إلى 3 بطولات كأس و7 سوبر محلى و5 بطولات دورى أبطال أفريقيا و5 سوبر أفريقى.

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