شكرا لقرائتكم محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تعافيه بصورة نهائية ينتظم محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب التتش.

ويستأنف الأهلي مرانه في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

وتعافى «وحيد» بشكل نهائي من إجهاد العضلة الضامة الذي تعرض له قبل معسكر الفريق بالإسكندرية الذي خاض خلاله الأهلي لقاء الزمالك والمقاولون العرب في ختام الدوري العام.

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وأصبح وحيد جاهزا للمشاركة في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له، ومشاركته في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش أثناء وجود الفريق في الإسكندرية.