شكرا لقرائتكم محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستأنف الأهلي مرانه في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
وتعافى «وحيد» بشكل نهائي من إجهاد العضلة الضامة الذي تعرض له قبل معسكر الفريق بالإسكندرية الذي خاض خلاله الأهلي لقاء الزمالك والمقاولون العرب في ختام الدوري العام.
وأصبح وحيد جاهزا للمشاركة في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له، ومشاركته في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش أثناء وجود الفريق في الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.