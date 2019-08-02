شكرا لقرائتكم عودة الجماهير على رأس أولويات اجتماع "المسابقات" ومسؤولى الأندية غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اجتماعا مع مسئولي فرق مسابقة الدوري الممتاز في الواحدة ظهر غد السبت بمقر الاتحاد بالجزيرة وذلك تحضيرا للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. وتناقش اللجنة غدا مناقشة عودة الجماهير للمدرجات الي جانب مناقشة وضع لوائح وعقوبات جديدة على أى فرد يخرج عن النص. Advertisements ومن المقرر أن يستقبل اتحاد كرة القدم وسائل الإعلام اعتبارا من الثالثة عصرا للإطلاع على ما انتهى إليه الاجتماع.

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