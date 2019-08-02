شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفاوض نجم الزمالك الهارب.. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع خليل حجي نيمار ناشىء الزمالك السابق للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ويسعي مسئولو الإسماعيلي للحصول علي خدمات نيمار الذي خرج للإحتراف الخارجي بعد الهروب من الزمالك عبر بوابة النجم الساحلي التونسي كما وقع في وقت سابق لسموحة والاتحاد السكندري ولكن الصفقة لم تكتمل .

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائي .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للانتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز.