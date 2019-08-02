شكرا لقرائتكم فرج عامر يكشف حقيقة انتقال حسام حسن للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فرج عامر ريس مجلس إدارة نادي سموحة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:

لا يوجد اي عرض من الاهلي لشراء حسام حسن برغم قوة العلاقة بين سموحة والاهلي وعلاقة الود والاحترام التي تربطني بمحمود الخطيب.

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كان عامر قد اعلن قبل قليل أن نادي سموحة رفضاً عرضاً مالياً بقيمة نصف مليون دولار من نادي الشرطة العراقي لاستعارة حسام حسن.