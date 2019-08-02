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فرج عامر يكشف حقيقة انتقال حسام حسن للأهلى...

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جدة - عمرو شويل قال فرج عامر ريس مجلس إدارة نادي سموحة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:

 

لا يوجد  اي عرض من الاهلي لشراء حسام حسن برغم قوة العلاقة بين سموحة والاهلي  وعلاقة الود والاحترام التي تربطني بمحمود الخطيب.

 

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كان عامر قد اعلن قبل قليل أن نادي سموحة رفضاً عرضاً مالياً بقيمة نصف مليون دولار من نادي الشرطة العراقي لاستعارة حسام حسن.


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