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شكرا لقرائتكم فرج عامر يكشف حقيقة انتقال حسام حسن للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لا يوجد اي عرض من الاهلي لشراء حسام حسن برغم قوة العلاقة بين سموحة والاهلي وعلاقة الود والاحترام التي تربطني بمحمود الخطيب.
كان عامر قد اعلن قبل قليل أن نادي سموحة رفضاً عرضاً مالياً بقيمة نصف مليون دولار من نادي الشرطة العراقي لاستعارة حسام حسن.
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