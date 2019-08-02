شكرا لقرائتكم تركى آل شيخ يشترى ألميريا الإسبانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نادي الميريا الاسباني اليوم، الجمعة.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية لإنتقال ملكية نادي ألميريا الإسباني من ألفونسو جارسيا، مالك ورئيس النادي على مدار 16 عاماً إلى تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز.

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في حين قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، إن صفقة إنتقال ملكية نادي ألميريا إلى تركي ال الشيخ تتراوح قيمتها ما بين 25 إلى 27 مليون يورو، وهى القيمة التى تشمل الديون المتراكمة على النادى.

ونشر تركي آل الشيخ صورته مؤخراً مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق لنادي التعاون السعودي، كاشفا عن الاستعانة به في مشروعه الجديد.