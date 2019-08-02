صفقة جديدة.. الزمالك يضم لاعب حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، انتقال إمام عاشور لاعب الفريق والمعار من غزل المحلة، إلى نادي الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال العشري، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إن إمام غادر معسكر الحرس واتجه إلى الزمالك وأنهى كل شيء، ليصبح لاعبا رسميا بالقلعة البيضاء.

وأضاف: "إمام عاشور لاعب مميز جدا وإضافة لنادي الزمالك خاصة وأنه صغير في السن ويمتلك مستقبلا كبيرا".

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وأشار العشري إلى أن الزمالك عرض بعض اللاعبين ضمن صفقة إمام، مؤكدًا أنه سيتخذ القرار المناسب بشأن هذا الملف بعد دراسته بعناية.

وأنهى المدير الفني للحرس تصريحاته قائلا: "إمام الآن في تدريبات الزمالك".

وكان الزمالك تعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي ومحمد عبدالشافي وكريم بامبو، كما استعاد خدمات الثنائي مصطفى محمد ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" بعد نهاية إعارتهما.

يُذكر أن إمام عاشور (21 عاما) يلعب في مركز خط الوسط، وانضم لحرس الحدود بداية من الموسم الماضي (2018-2019) على سبيل الإعارة من غزل المحلة.