رغم رحيل أحداد.. مسلسل الزمالك والمغاربة لا ينتهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

للموسم الثاني على التوالي تواصل إدارة الزمالك الاتجاه للاعبين المغاربة في مختلف المراكز خاصة على المستوى الهجومي.

آخر المنضمون لصفوف الزمالك كان أشرف بن شرقي القادم من صفوف الهلال السعودي ومحمد أوناجم لاعب الوداد البيضاوي المغربي.

- هداف الدفاع

البداية من الصيف الماضي من خلال تعاقد نادي الزمالك مع المهاجم حميد أحداد هداف فريق الدفاع الحسني الجديدي.

موسم (2017 - 2018) كان مميزًا للهداف المغربي حيث سجل 11 هدفًا وصنع ثلاثة أهداف في 27 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية.

إدارة الزمالك تابعت أحداد لتقرر التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا في صفقة قدرت لما يقرب من مليون و200 ألف دولار.

وفي موسمه الأول مع الزمالك لم يقدم أحداد المستوى المطلوب ليشارك في 13 مباراة محلية دون أن يسجل أي هدف لكنه سجل هدف وحيد في مسابقة الكونفدرالية.

أحداد قرر مؤخرًا الرحيل عن الزمالك لكن على سبيل الإعارة من خلال الانتقال لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي في صفقة قدرت بنصف مليون دولار.

- مهاجم المغرب

يمتلك المهاجم الدولي المخضرم خالد بوطيب 8 أهداف في 20 مباراة رفقة منتخب بلاده المغرب إلا أن أهم أهدافه الدولية كان في شباك المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم الماضية والتي أقيمت بالأراضية الروسية.

إدارة الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية حاولت أن تدعم الجانب الهجومي ليقع الاختيار على بوطيب لاعب مالاتيا سبور التركي.

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بوطيب شارك في 11 مباراة محلية سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة، كما سجل هدفًا في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ورغم الأنباء التي ترددت عن رحيل صاحب الـ32 عامًا في الصيف الحالي إلا أن إدارة الزمالك قامت بقيد اللاعب إفريقيا في إشارة إلى استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

- تجربة جديدة

بعد تجربتين على الملاعب السعودية والفرنسية من خلال اللعب في صفوف الهلال ولانس، يخوض أشرف بن شرقي تجربة جديدة مع الزمالك.

بن شرقي منذ رحيله عن الوداد البيضاوي في يناير 2018 يسعى إلى العودة من جديد منذ أن كان عليه في المغرب.

ولعب صاحب الـ24 عامًا في الموسم الماضي مع لانس على سبيل الإعارة في 24 مباراة سجل من خلالها ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

في المقابل، لم يشارك بن شرقي مع الهلال سوى في 13 لقاء سجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

- أوناجم الأخير

بعد أربعة مواسم قضاهم محمد أوناجم في صفوف الفريق الوداد البيضاوي المغربي، اتجه صاحب الـ27 عامًا لمرحلة جديدة في مسيرته من خلال الرحيل للزمالك في صفقة قدرت بمليون ونصف دولار بجانب ضم الكونغولي كاسونجو كابونجو ضمن الصفقة بانتقاله على سبيل الإعارة.

الموسم الأخير لأوناجم كان الأفضل رفقة الوداد سواء على الصعيد الشخصي أو الجماعي، فقد ساهم بـ22 هدفًا بتسجيله سبعة أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بلقب الدوري وتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أوناجم والذي يشارك في مركز الجناح الأيسر سيكون تحت الأنظار خاصة أنه البديل الأوفر حظًا للمشاركة ليعوض غياب محمود عبد المنعم "كهربا" والذي رحل للبرتغال على خلفية خلافه مع الإدارة.