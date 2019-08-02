لهذا السبب تم تغريم إبراهيموفيتش مالياً

تعرض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، للعقوبة من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما تظاهر بالسقوط أثناء مباراة فريقه لوس أنجليس أمام بورتلاند تيمبرز، ضمن المسابقة المحلية.

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للدوري الأمريكي للعبة، أنها فرضت على إبراهيموفيتش غرامة مالية لم يتم الكشف عن قيمتها، بسبب التصرف غير الرياضي الذي صدر عن المهاجم في 27 يوليو (تموز) الماضي، أثناء المباراة التي سقط فيها لوس أنجليس 4-0 أمام بوتلاند تيمبرز.

وفي الدقيقة 50 من عمر اللقاء، حين كان إبراهيموفيتش يتصارع على الكرة مع مدافع الخصم، الكوستاريكي خوليو كاسكانتي، داخل منطقة الجزاء، تظاهر المهاجم السويدي بالسقوط حين كان اللاعب الآخر خلفه.

ويعد هذا الأسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد تعرض إبراهيموفيتش للعقوبة بسبب التظاهر أثناء اللعب، كما أنه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لن يتمكن من خوض مباراة فريقه أمام أتلانتا يونايتد، في مباراة تنتمي للجولة 22 من المسابقة، وستقام على ملعب ميرسيدس-بينز ستاديوم.

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وشارك إبراهيموفيتش أساسياً في مباراة فريق نجوم الدوري الأمريكي أمام أتلتيكو مدريد، لكنه لم يحقق ظهوراً واضحاً، بسبب قوة دفاع الخصم.

SUMMARY :

الولايات المتحدة-كرة قدم – نيويورك، 2 أغسطس/أب (إفي): تعرض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعقوبة من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما تظاهر بالسقوط أثناء مباراة فريقه لوس أنجليس جالاكسي أمام بورتلاند تيمبرز ضمن المسابقة المحلية.