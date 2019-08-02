خليلودزيتش يقترب من تدريب “أسود الأطلس”

توصل المدرب الفرنسي البوسني الأصل، وحيد خليلودزيتش، إلى اتفاق مع مالك نادي نانت، فالديمار كيتا، لترك منصبه، بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية، وذلك تمهيداً لاستلام الإشراف على المنتخب المغربي.

أوضح مصدر مقرب من الملف، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بهذا الشأن في بوليغوين، حيث يستعد نانت منذ بداية الأسبوع الحالي.

وسافر فالديمار كيتا من باريس للتحدث مع مدربه، مشيراً إلى أن خليلودزيتش ومالك النادي وافقا أخيراً على الطلاق الذي تم الحديث عنه منذ عدة أشهر.

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وبحسب أحد أعضاء الإدارة الفنية للنادي الفرنسي، فإن خليلودزيتش (67 عاماً) أكد رغبته في ترك منصبه وتقديم استقالته.

ولن يحصل المدرب على تعويضاته بخصوص الموسم المتبقي له مع نانت، حيث كان يتقاضى 200 ألف يورو شهرياً.

وسيحظى خليلودزيتش بتكريم من جماهير النادي، اليوم الجمعة، عندما يقود نانت في مباراته الإعدادية الأخيرة على ملعب لا بوجوار ضد جنوى الإيطالي.