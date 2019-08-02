السوبر الألماني: مواجهة نارية بين بايرن وغريمه دورتموند

يستأنف بايرن ميونيخ خصومته مع غريمه بروسيا دورتموند، عندما يحل ضيفاً عليه غداً السبت، في الكأس السوبر الألمانية، التي توج بلقبها في المواسم الثلاثة الماضية، وذلك وسط مسعاه للحصول على خدمات مواطنه لوروا سانيه من مانشستر سيتي.

بعد صراع مرير على لقب الدوري الألماني الموسم الماضي، وانتظاره حتى الجولة الأخيرة لكي يتوج بطلاً للمرة السابعة توالياً على حساب دورتموند بالذات، يأمل بايرن أن يفتتح الموسم الجديد برفع الكأس السوبر التي تجمع عادة بين بطلي الدوري والكأس، للمرة الرابعة توالياً، والثامنة في تاريخه.

وأحرز “البافاري” لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما اكتفى دورتموند بوصافة “البوندسليغا”، ما منحه حقق المشاركة في مباراة السبت التي ستقام على ملعبه “سيغنال إيدونا بارك”، قبل أسبوعين على بداية الدوري.

وحاول دورتموند هذا الصيف أن يقلص الفجوة بينه وبين غريمه “البافاري” من خلال ضم الجناحين البلجيكي ثورغان هازار ويوليان براندت، والمدافع نيكو شولتس، إضافة الى استعادته خدمات قلب الدفاع ماتس هوميلز من بايرن بالذات.

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ورغم نجاحه في إجراء تعاقدين مهمين للغاية، بإضافة بطلي العالم الفرنسيين لوكاس هرنانديز وبنجامان بافار إلى تشكيلته، يبقى نجم مانشستر سيتي لوروا سانيه الهدف الأهم على الإطلاق بالنسبة لفريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، لتعويض رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي “الطائر” آريين روبن.

ويصعب تحديد هوية اللاعبين الذين سيخوض بهم كوفاتش مباراة السبت، لاسيما أنه أشرك تشكيلة رديفة في المباراة التي خسرها الأربعاء بركلات الترجيح أمام توتنهام في نهائي كأس “أودي” الرباعية الودية.

وستكون مباراة السبت الاختبار الجدي الأول لدورتموند الذي تحضر للموسم بأفضل طريقة من خلال فوزه بمبارياته الاستعدادية الثماني، أبرزها على ليفربول (3-2).