شهد تدريب برشلونة عودة لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو، بعد انتهاء عطلته التي حصل عليها، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.
كان المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، شارك في تدريبات، ضمن بدء عملية عودة اللاعبين اللاتينيين.
ولم تتبقى سوى عودة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، التشيلي أرتورو فيدال، والبرازيلي فيليبي كوتينيو، والذين ينتظر مشاركتهم الأحد المقبل في بطولة جوان غامبر الودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء العطلة الصيفية.. آرثر ميلو ينضم لتدريب برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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