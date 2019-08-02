بعد انتهاء العطلة الصيفية.. آرثر ميلو ينضم لتدريب برشلونة

شهد تدريب برشلونة عودة لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو، بعد انتهاء عطلته التي حصل عليها، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

كان المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، شارك في تدريبات، ضمن بدء عملية عودة اللاعبين اللاتينيين.

ولم تتبقى سوى عودة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، التشيلي أرتورو فيدال، والبرازيلي فيليبي كوتينيو، والذين ينتظر مشاركتهم الأحد المقبل في بطولة جوان غامبر الودية.