وجه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة لحسن حمدي رئيس القلعة الحمراء الأسبق بمناسبة عيد ميلاده. ونشر مرتجي عبر تويتر صورته مع حسن حمدي وكتب: " كل سنة وانت طيب يا كابتن حسن يا اعظم من خدمت معاه واتعلمت منه كتييير في حب النادي الاهلي ! ربنا يديك الصحه ويخليك لينا وتبقي دائماً رمز شامخ من رموزنا اللي بنقدرهم ونحترمهم". خدمت معاه واتعلمت منه كتييير في حب النادي الاهلي ! ربنا يديك الصحه ويخليك لينا وتبقي دائماً رمز شامخ من رموزنا اللي بنقدرهم ونحترمهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد مرتجي: حسن حمدي أعظم من خدمت معه الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.