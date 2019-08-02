ريبيري يسافر اليوم لإتمام انتقاله لنادٍ عربي

اقترب فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق من الانتقال إلى ناد عربي، بعد رحيله الموسم من النادي البافاري في الموسم المنقضي، وقراره بعدم التجديد.

أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ريبيري سيوقع لنادي قطري أو سعودي، لم يتم تحديد أيهما، وقام بالفحص الطبي أمس الخميس في مدينة ميونيخ، وسيسافر إلى

ناديه الجديد اليوم الجمعة.

وألمح ريبيري أنه اقترب من الانضمام إلى ناد جديد، وكتب على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "إذا لم يكن الأمر يشعرك بالتحدي، هذا لم يغيرك"، مضيفًا، "مرحلة جديدة".