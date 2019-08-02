نجم أياكس على أعتاب ريال مدريد

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم فان دي بيك نجم وسط أياكس الهولندي، بعدما توصل الناديين على إتفاق نهائي بشأن ضم النجم الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد توصل إلى إتفاق نهائي بين نادي

أياكس واللاعب على انتقال دي بيك إلى الملكي، بعد الاتفاق على كافة الشروط المادية.

وتابعت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيوقع مع دي بيك على عقد يمتد لـخمس أو ست سنوات على الأرجح، وأن

الإعلان الرسمي قريب.

وتألق فان دي بيك مع فريقه الهولندي وساهم في تتويجه بالدوري الهولندي والكأس، بالإضافة إلى الوصول لـنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاءه للملكي حامل اللقب في النسخة الماضية، والفوز عليه برباعية مقابل هدف في عقر داره ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بدور الـ16، والفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في دور ربع النهائي.