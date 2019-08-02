الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ تشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف

أشادت اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بتنظيم مصر لبطولة العالم السادسة عشر للسباحة بالزعانف، وبالشكل الذى ظهرت عليه البطولة والتعامل الراقي، وهو يدل على تطور مصر المستمر.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بطولة العالم للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 28 وحتى الرابع من اغسطس الجارى.

وتوجه ميشيل جونار رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بالشكر لكل القائمين على البطولة، التي شهدت نجاحا كبيرا، وأيضا شهدت منافسات قوية، كما توجه بالشكر على حسن الضيافة والاستقبال و المعاملة الراقية.

وأشاد رؤساء الوفود والبعثات المشاركة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة وابدوا اعجابا كبيرا بمدينة شرم الشيخ التى تحتضن منافسات البطولة لما تتمتع به من مقومات متميزة.

وقد أعرب الوفد الأمريكي عن سعادته بهذا التنظيم الراقي موجها الشكر والتهنئة للقائمين على البطولة، بنجاح التنظيم وظهور البطولة بالمظهر اللائق الذي يعكس إمكانات وقدرات مصر التنظيمية، كما عبروا عن سعادتهم ورضاهم عن كل شيء من البداية حتى النهاية.

من جانبه قال سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربي للغوص والإنقاذ أن البطولة شهدت منافسات شرسة طيلة الأيام الماضية ، واضاف ان البطولة تمثل احتكاكا قويا من للسباحين المصريين الذين نجحوا في تحقيق أرقام مصرية جديدة.

وأضاف الشاذلي البطولة حققت نجاحا كبيرا علي المستوى التنظيمى بشهادة اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي رغم انها المرة الأولي التى تقام في قارة افريقيا مشيرا الي ان مصر قادرة علي تنظيم اكبر الاحداث العالمية.

وأضاف " الشاذلي" أن الدولة لم تبخل بأي شيئ من أجل إنجاح هذه البطولة التي تتسضيفها مصر لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا والشرق الاوسط، وهذا إنجاز يحب للمنظومة

وأختتم رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ بتوجية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المجهودات والدعم الكبير الذي يقدمة للكل الاتحادات الرياضية، خصوصا الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، من أجل الاعداد الجيد وتحقيق مزيد من الالقاب والبطولات تضاف للرياضة المصرية.

وفي سياق متصل تنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الثانية للبطولة وهى السباحة في المياه المفتوحة بعد ختام منافسات المونو والزعانف المزدوجة والتتابع.

ويشارك في منافسات السباحة في المياه المفتوحة 14 دولة حيث تقام السباقات علي فترتين صباحية تبدأ بالتتابع 4×2 كيلو بينما خصصت الفترة المسائية لسباق 6 كيلو مترا فردى، وتتطلع مصر لحصد اول مراكز متقدمة في منافسات الغد

وكانت اللجنة الفنية التابعه للاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بالزعانف للناشئين بمعاينة المجرى المائي الذى يستعد لمنافسات "السباحة بالمياة المفتوحة" وقد تم وضع المعايير والإشتراطات الواجب توافرها بمكان إجراء المسابقة.

وظهور البطولة بالمظهر اللائق الذي يعكس إمكانات وقدرات مصر التنظيمية، كما عبروا عن سعادتهم ورضاهم عن كل شيء من البداية حتى النهاية.من جانبه قال سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربي للغوص والإنقاذ أن البطولة شهدت منافسات شرسة طيلة الأيام الماضية ، واضاف ان البطولة تمثل احتكاكا قويا من للسباحين المصريين الذين نجحوا في تحقيق أرقام مصرية جديدة.وأضاف الشاذلي البطولة حققت نجاحا كبيرا علي المستوى التنظيمى بشهادة اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي رغم انها المرة الأولي التى تقام في قارة افريقيا مشيرا الي ان مصر قادرة علي تنظيم اكبر الاحداث العالمية.وأضاف " الشاذلي" أن الدولة لم تبخل بأي شيئ من أجل إنجاح هذه البطولة التي تتسضيفها مصر لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا والشرق الاوسط، وهذا إنجاز يحب للمنظومة الرياضية المصرية.وأختتم رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ بتوجية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المجهودات والدعم الكبير الذي يقدمة للكل الاتحادات الرياضية، خصوصا الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، من أجل الاعداد الجيد وتحقيق مزيد من الالقاب والبطولات تضاف للرياضة المصرية.وفي سياق متصل تنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الثانية للبطولة وهى السباحة في المياه المفتوحة بعد ختام منافسات المونو والزعانف المزدوجة والتتابع.ويشارك في منافسات السباحة في المياه المفتوحة 14 دولة حيث تقام السباقات علي فترتين صباحية تبدأ بالتتابع 4×2 كيلو بينما خصصت الفترة المسائية لسباق 6 كيلو مترا فردى، وتتطلع مصر لحصد اول مراكز متقدمة في منافسات الغدوكانت اللجنة الفنية التابعه للاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بالزعانف للناشئين بمعاينة المجرى المائي الذى يستعد لمنافسات "السباحة بالمياة المفتوحة" وقد تم وضع المعايير والإشتراطات الواجب توافرها بمكان إجراء المسابقة.

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