أوضح فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة ما تردد حول مفاوضات النادي الأهلي لضم حسامحسن مهاجم الفريق.
وقال عامر عبر تويتر: "لا يوجد أيعرض من الأهلي لشراء حسام حسن برغم قوة العلاقة بين سموحة والأهلي وعلاقة الود والاحترام التي تربطني بالكابتن محمود الخطيب".
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع حسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.