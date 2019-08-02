سموحة يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع حسام حسن

أوضح فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة ما تردد حول مفاوضات النادي الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق. حسن مهاجم الفريق. وقال عامر عبر تويتر: "لا يوجد أي عرض من الأهلي لشراء حسام حسن برغم قوة العلاقة بين سموحة والأهلي وعلاقة الود والاحترام التي تربطني بالكابتن محمود الخطيب". عرض من الأهلي لشراء حسام حسن برغم قوة العلاقة بين سموحة والأهلي وعلاقة الود والاحترام التي تربطني بالكابتن محمود الخطيب".

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