جلسة مهمة بين مدرب يد الأهلي وجهازه المعاون

حرص السويدي «أولا ليندجرين» المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون له لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بفترة الإعداد للموسم الجديد. عدد من الأمور المتعلقة بفترة الإعداد للموسم الجديد. وقرر الجهاز الفني وضع برنامج خاص للاعبين الدوليين وعلى رأسهم خماسي منتخب الشباب عبدالرحمن طه وأحمد راضي وعمر خالد كاستيلو وعبدالرحمن حميد وياسر محمد بعد عودتهم من المشاركة في كأس العالم بإسبانيا والحصول على الميدالية البرونزية. وعلى رأسهم خماسي منتخب الشباب عبدالرحمن طه وأحمد راضي وعمر خالد كاستيلو وعبدالرحمن حميد وياسر محمد بعد عودتهم من المشاركة في كأس العالم بإسبانيا والحصول على الميدالية البرونزية.

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