محمود وحيد ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

ينتظم محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب التتش.
وتعافى «وحيد» بشكل نهائي من إجهاد العضلة الضامة الذي تعرض لهقبل معسكر الفريق بالإسكندرية الذي خاض خلاله الأهلي لقاءي الزمالك والمقاولون العرب في ختام الدوري العام.
وأصبح وحيد جاهزا للمشاركة في المران الجماعي بعد الانتهاء منالبرنامج التأهيلي الذي خضع له، ومشاركته في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش أثناء وجود الفريق في الإسكندرية.
ويستأنف الأهلي مرانه في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فريق “اطلع بره” بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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