خضع وليد سليمان ورمضان صبحي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران المقرر له السادسة مساء اليوم على ملعب التتش؛لتحديد فرص مشاركتهما في المران بعد الشكوى من الإصابة عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.
وكان وليد سليمان، قد اشتكى من إجهاد عضلي، فيما تعرض صبحي لكدمة في وجه القدم أدت إلى تورمه.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الفحص الطبي يحسم موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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