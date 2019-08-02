اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة اطلع بره

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

ويعود الفريق إلى التدريبات اليوم، ضمن البرنامج الذي حدده

الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام .

ويعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم لتجديد دوافعهم ومطالبتهم بإغلاق ملف الدوري العام الذي توج به الفريق رسميا والتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا لاسيما ضربة البداية أمام بطل جنوب السودان.

ومن المقرر أن يجتمع المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق المران للترتيب للمرحلة المقبلة.

