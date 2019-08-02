رياضة | مفاجأة.. ريبيري يقترب من الانضمام لنادي عربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريبيري يقترب من الانضمام لنادي عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري، يرغب في الانضمام إلى أحد الأندية السعودية أو قطرية؛ بعدما رحل الموسم الماضي عن صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ريبيري سيتواجد في الخليج من أجل توقيع اتفاق مع أحد الأندية، لكن دون أن يُحدد وجهته الجديدة حتى الآن بشكل رسمي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يمتلك عرضًا من الدوري السعودي للمحترفين، وأخر من نادي قطري ولكن دون أن تكشف عن أسماء الأندية.

وودع ريبيري في مايو الماضي فريق بايرن ميونخ الذي انضم لصفوفه في 2007 قادماً من أولمبيك مارسيليا.