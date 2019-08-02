رياضة | الاصابه تبعد لاعب المنيا 3 أسابيع عن الملاعب

تعرض اللاعب علي دياب مهاجم المنيا الجديد إلى إصابه قويه أثناء لقاء فريقه الودي أمام أسمنت أسيوط في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأسمنت ضمن استعداد الفريقان للموسم الكروي الجديد .

وقال محمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي بأن اللاعب قد تعرض لخلع في مفصل الكوع تبعده عن التدريبات لمدة اسبوع علي أن يعود بعد لممارسه تدريبات فرديه، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويذكر أن دياب هو أحد الصفقات التي تعاقد معها نادي المنيا استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 قادماً من صفوف غزل المحلة.