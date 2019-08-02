رياضة | صفقة الأهلي الجديدة: مدربي كان يريد إجباري على الانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي الجديدة: مدربي كان يريد إجباري على الانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمد مجدي "أفشة" المنضم حديثًا لصفوف االنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، كان يريد إجباره على الانتقال للزمالك.

وقال "أفشة" في تصريحات لقناة الأهلي: "ديسابر أبلغني بعدم الاستمرار مع بيراميدز، وقالي بالحرف "أنا مش محتاجك معايا الموسم المقبل".

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وتابع: "ديسابر رشحني للانتقال للزمالك، وكان يريد إجباري للانتقال للزمالك بسبب رغبتة في ضم إبراهيم حسن، وأنا رفضت وقولت مش رايح غير الأهلي، ولو مش هروح الأهلي هقعد هنا في بيراميدز".

وأنهى حديثه قائلًا: "مكالمة سيد عبد الحفيظ، هي التي ساعدتني للانتقال للنادي الأهلي، وكان عندي أمل كبير أن هروح الأهلي، واتخضملي فلوس بعد الرحيل من بيراميدز، رغم أن ديسابر وعدني أن هاخدهم لو انتقلت للزمالك، بس الحمد لله أنا حاليًا في الأهلي وهو ده المهم بالنسبالي".