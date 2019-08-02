رياضة | فريتز يطيح بفونيني من لوس كابوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريتز يطيح بفونيني من لوس كابوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأمريكي تيلور فريتز، المصنف 32 عالميا، مفاجأة بعدما أطاح بحامل لقب بطولة لوس كابوس المكسيكية، ذات الـ250 نقطة، الإيطالي فابيو فونيني، من الدور ربع النهائي، بالفوز عليه 6-1 و7-6 (7-1).

واستغل فريتز (22 عاما) أخطاء منافسه السهلة، لينجح في اقتناص المجموعة الأولى بسهولة، قبل أن يتحمل الضغوط في المجموعة الثانية، وينجح في الفوز بشوط كسر التعادل "تاي بريك".

وأكد فريتز كونه أحد اللاعبين الواعدين في التنس، بهذا الانتصار على المصنف التاسع عالميا.

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وسيواجه فريتز في نصف النهائي منافسه المولدافي، رادو ألبوت، المرشح السابع للقب، الذي فاز على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس 6-3 و6-3.

وفي نصف النهائي الآخر سيلتقي الأرجنتينيان جيدو بيا ودييجو شفارتزمان، ليتنافسا على مقعد في نهائي البطولة المقامة على الملاعب الصلبة.

ونجح بيا، المصنف 24 عالميا، في الفوز على الكوري الجنوبي سونوو كون 4-6 و6-1 و6-2.

كما فاز شفارتزمان، المصنف 27 عالميا، على الكازاخي ميخائيل كوكوشكين 6-1 و6-2.