رياضة | سموحة يجدد طلبه بضم ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يجدد طلبه بضم ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسئولو نادى سموحة، طلبهم بالتعاقد مع ثنائى النادي الأهلي ناصر ماهر وإسلام محارب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وسبق وطلب مسئولو سموحة ضم الثنائى محارب وماهر لتدعيم صفوف الفريق السكندرى، بناءً على رؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن، على أن تتم الصفقة سواء على سبيل الإعارة او البيع النهائى .

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وكان الأهلي قد استبعد الثنائي من القائمة الأفريقية مما يسهل مهمة الفريق السكندري في ضم الثنائي.

وكان الأهلى قد أعلن ضم 26 لاعباً للقائمة الأفريقية وتم إرسالها الأربعاء الماضى وهو اليوم الأخير لتسجيل القائمة .