رياضة | عاجل.. الفرنسية ستيفاني فرابرت أول حكمة في تاريخ السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الفرنسية ستيفاني فرابرت أول حكمة في تاريخ السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي للعام الحالي 2019 ، والتي تجمع ليفربول مع تشيلسي للفرنسية ستيفاني فرابار لتصبح أول حكمة في تاريخ البطولة.

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ومن المنتظر أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي على ملعب فودافون أرينا في العاصمة التركية إسطنبول في 14 من الشهر الجاري.

وكان ليفربول قد نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا عقب تخطي توتنهام، بينما توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال.