رياضة | إبراهيموفيتش يتعرض لعقوبة جديدة في الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يتعرض لعقوبة جديدة في الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعقوبة، من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما تظاهر بالسقوط أثناء مباراة فريقه لوس أنجلوس جالاكسي، أمام بورتلاند تيمبرز، ضمن المسابقة المحلية.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للدوري الأمريكي للعبة، أنها فرضت على إبراهيموفيتش غرامة مالية لم يتم الكشف عن قيمتها، بسبب "التصرف غير الرياضي" الذي صدر عن المهاجم في 27 يوليو/تموز الماضي، أثناء المباراة التي سقط فيها لوس أنجلوس جالاكسي برباعية نظيفة.

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وفي الدقيقة الـ50 من اللقاء، حين كان إبراهيموفيتش يتصارع على الكرة مع مدافع الخصم، الكوستاريكي خوليو كاسكانتي، داخل منطقة الجزاء، تظاهر المهاجم السويدي بالسقوط حين كان اللاعب الآخر خلفه.

ويعد هذا الأسبوع الثاني على التوالي، الذي يشهد تعرض إبراهيموفيتش للعقوبة بسبب التظاهر أثناء اللعب، كما أنه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لن يتمكن من خوض مباراة فريقه أمام أتلانتا يونايتد، حامل لقب الدوري الأمريكي.

وشارك إبراهيموفيتش أساسيا في مباراة فريق نجوم الدوري الأمريكي، أمام أتلتيكو مدريد مؤخرا، لكنه لم يحقق ظهورا واضحا بسبب قوة دفاع الخصم، الذي فاز بثلاثية نظيفة.