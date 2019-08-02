كريستيانو رونالدو يشتري قصرا جديدا.. تعرف على ثمنه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، قصرا جديدا، ليعزز بذلك إمبراطوريته العقارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 33 مليون دولار.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن رونالدو اشترى القصر في المنتجع السياحي الشهير ماربيا وتبلغ قيمته 1.6 مليون دولار، حيث يطل على البحر المتوسط، لقضاء بعض عطلاته فيه، مشيرة إلى أن بطل الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور سيكون جار النجم البرتغالي كونه يمتلك قصرا على بعد أمتار قليلة.

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الصحيفة أضافت أن القصر يقع ضمن المنطقة الفاخرة في كوستا ديل سول بجنوب إسبانيا، ويضم آخر صيحات التكنولوجيا الحديثة في مشروع التطوير، الذي اعتمدته الشركة العقارية على منطقة “المرتفعات” الواقعة في منطقة “لا ريسينا” للجولف، بالإضافة للنادي الريفي في ماربيا.

القصر يحتوي على جميع وسائل الراحة والترفيه، من صالات رياضية وحمامات سباحة إضافة إلى غرفة سينما و4 غرف نوم ذات إطلالات بحرية رائعة.

يشار إلى أن المنطقة التي يتواجد بها القصر الجديد تضم عددا من مشاهير الرياضة القاطنين في ماربيا الإسبانية، لذلك يعتقد أنها ستصبح ملاذا استثماريا مربحا في المستقبل، بالإضافة إلى موقعها المثالي لقضاء الإجازات.

رونالدو البالغ 34 عاما، يمتلك مجموعة فنادق على مستوى العالم، في البرتغال وإسبانيا والمغرب، كما يمتلك مشاريع تجارية أخرى والعديد من العلامات التجارية باسمه.