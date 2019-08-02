الامارات | تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين أغلى اللاعبين الأفارقة في إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين أغلى اللاعبين الأفارقة في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغماً من أن النجم المصري محمد صلاح، هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين إلا أنه ليس الأغلى بين صفقات اللاعبين الأفارقة وقت الإنتقال إلى البطولة، حيث احتل المهاجم الجديد للأرسنال نيكولاس بيبي، الصدارة بإنتقاله الجديد إلى الريدز.

حيث دخل الايفوارى نيكولاس بيبي تاريخ نادى أرسنال الإنجليزي، بعدما أصبح أغلى صفقة فى تاريخ الجانرز، بعد انضمامه من فريق ليل الفرنسي، خلال الصيف الحالى، مقابل 72 مليون إسترليني، بعقد لمدة 5 سنوات.

وأصبح المهاجم الايفوارى نيكولاس بيبي، صاحب الـ24 عاما، أغلى صفقة للاعب أفريقى فى تاريخ كرة القدم، متخطيا الرقم السابق للمهاجم الكونغولى سيدريك باكامبو مهاجم فريق بكين جوان الصيني.

ويعد مهاجم أرسنال الجديد أغلى الصفقات، التى أبرمت خلال الميركاتو الصيفى الحالى، متخطيا رقم لاعب وسط مانشستر سيتي رودرى، القادم من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 62 مليون إسترليني.

ويظهر التقرير التالي ترتيب اللاعب المصري وهداف الدوري في قائمة اللاعبين الأفارقة بالدوري الإنجليزي:ـ

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نيكولاس بيبي من ليل إلى أرسنال مقابل 72 مليون إسترليني

رياض محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي بـ60 مليون إسترليني

بيير أوباميانج من دورتموند إلى أرسنال مقابل 56.100 مليون إسترليني

نابى كيتا من لايبزيج إلى ليفربول بـ52.750 مليون إسترليني

محمد صلاح من روما إلى ليفربول 36.900 مليون إسترليني