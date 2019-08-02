شكرا لقرائتكم لاسارتى يطالب لاعبى الأهلى بإغلاق ملف الدوري بسبب "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل انطلاق مران اليوم يعقد الأورجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين لتجديد دوافعهم ومطالبتهم بإغلاق ملف الدوري الممتاز الذي توج به الفريق رسميا والتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا لاسيما ضربة البداية أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا. Advertisements

ومن المقرر أن يجتمع المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق المران للترتيب للمرحلة المقبلة.

ويعود الفريق إلى التدريبات اليوم، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.