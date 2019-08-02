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شكرا لقرائتكم لاسارتى يطالب لاعبى الأهلى بإغلاق ملف الدوري بسبب "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يجتمع المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق المران للترتيب للمرحلة المقبلة.
ويعود الفريق إلى التدريبات اليوم، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.
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