شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. فحص طبي لرمضان صبحى والحاوى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل انطلاق المران المقرر له السادسة مساء اليوم على ملعب التتش؛ يخضع الثنائى وليد سليمان ورمضان صبحي، لاعبى الأهلي لفحص طبي لتحديد فرص مشاركتهما في المران بعد الشكوى من الإصابة عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.

وكان وليد سليمان "الحاوي"، قد اشتكى من إجهاد عضلي ، فيما تعرض صبحي لكدمة في وجه القدم أدت إلى تورمه.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.