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شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. فحص طبي لرمضان صبحى والحاوى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان وليد سليمان "الحاوي"، قد اشتكى من إجهاد عضلي ، فيما تعرض صبحي لكدمة في وجه القدم أدت إلى تورمه.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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