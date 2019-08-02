شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفاوض سموحة للحصول على خدمات محمود معاذ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادي الاسماعيلي في مفاوضات جادة مع نادي سموحة للحصول علي خدمات محمود معاذ ظهير أيسر الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويسعي مسئولو الاسماعيلي للحصول علي خدمات محمود معاذ لتدعيم الجبهة اليسري بعد رحيل طارق طه لفريق بيراميدز. Advertisements وتعاقد الاسماعيلي مع بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائي. ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد ومحمود متولي وإبراهيم عبد الخالق وطارق طه.

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