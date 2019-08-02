شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يبدأ رحلة الاستعداد لمواجهة أهلي بني غازي في البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتمل مران الإسماعيلي صباح اليوم على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التسليم والتسلم والهجوم المرتد بأقل عدد من اللاعبين وتألق خلالها أكثر من لاعب ، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى مطلع سبتمبر المقبل ، لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 من بطولة كأس العرب للاندية الأبطال.

المران اختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى محمود جابر على ايقافها من أجل تصحيح الأخطاء.

Advertisements

وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريبات خاصة اشتملت على كيفية التعامل مع تسديدات الفريق المنافس والكرات العرضية بجانب قياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس.

وحرص مدرب حراس المرمى، سعفان الصغير، على منح عدة نصائح حول كيفية التعامل مع ضغوط المواجهات الكبرى.