شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يبدأ رحلة الاستعداد لمواجهة أهلي بني غازي في البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المران اختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى محمود جابر على ايقافها من أجل تصحيح الأخطاء.
وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريبات خاصة اشتملت على كيفية التعامل مع تسديدات الفريق المنافس والكرات العرضية بجانب قياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس.
وحرص مدرب حراس المرمى، سعفان الصغير، على منح عدة نصائح حول كيفية التعامل مع ضغوط المواجهات الكبرى.
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