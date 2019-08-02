شكرا لقرائتكم جراحة عاجلة لأحمد هاني غدا بسبب كسر في عظمة الشظية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر بشكل نهائي أن يجري أحمد هاني ظهير طلائع الجيش جراحة غدا السبت بعد تعرضه لكسر في عظمة الشظية ، بعد تأجيل العملية التي كان مقررا لها أمس الخميس.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في ودية الطلائع مع خورفكان شارقة الاماراتي التي أقيمت أمس وفاز بها الطلائع بثلاثية ودية.

ونقل هاني للمستشفي فور تعرضه للإصابة لتثبت الأشعة حاجته لإجراء الجراحة وغيابه عن الملاعب أربعة شهور .

Advertisements

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.