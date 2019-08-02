شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يخوض مرانه الأول في معسكر الاسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن دخل طلائع الجيش قد أقام معسكر مغلق بالاسماعيلية استمر أسبوعا ثم واجه فريق خورفكان شارقة الاماراتي وديا وفاز عليه بثلاثية دون رد ، خاض الفريق بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس مران صباحي اشتمل علي تدريبات بدنية مكثفة في معسكره المغلق بالإسكندرية والذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتي الاربعاء المقبل

وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب فضلا عن تمديد إعارة الثنائي احمد كابوريا واسلام سري .

Advertisements

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.