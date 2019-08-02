شكرا لقرائتكم إكرامى يدعم محمد نجيب بعد انتقاله للجونة : "من أكثر اللاعبين إخلاصاً"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى ، على دعم محمد نجيب لاعب الفريق ، و الذى انتقل إلى الجونة خلال الساعات الماضية ، لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى.

وعلق إكرامى عبر صفحته بموقع تويتر على رحيل نجيب قائلا :" محمد نجيب واحد من اللاعبين الأكثر إخلاصاً و إلتزاماً خلال ٨ سنوات من العطاء داخل النادي الأهلي،سنفتقدك كثيراً يا صديقي و كل التوفيق في خطوتك القادمه "

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كان نادى الجونة اعلن ضم محمد نجيب بعد استغناء مسئولو الأهلي عن اللاعب ، لانتهاء عقده مع القلعة الحمراء .

محمد نجيب واحد من اللاعبين الأكثر إخلاصاً و إلتزاماً خلال ٨ سنوات من العطاء داخل النادي الأهلي،سنفتقدك كثيراً يا صديقي و كل التوفيق في خطوتك القادمه